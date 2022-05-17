17-річному юнаку з Самбора у Львові видалили пухлину з частиною ребра.

Лікарі Західного спеціалізованого дитячого медичного центру кажуть, що пухлину вдалося видалити повністю. Попереду ще буде тривала хіміотерапія. Загалом лікування триватиме близько року.

Попри це Роман не полишає мрію стати військовим пілотом, адже виріс у сім’ї військових: його батьки та старший брат служать у ЗСУ.

До лікарів у Самборі хлопець звернувся з болем у міжреберній ділянці. Спочатку все було схоже на міжреберну невралгію. Та знеболювальні препарати і пластир не допомагали: боляче було згинатись, кашляти і сміятись. Страждання тривали близько місяця. Аж потім на комп’ютерній томографії виявили пухлину розміром із сірникову коробку, яка тиснула на міжреберні нерви і викликала біль.

– Підліток звернувся до нас із первинним діагнозом – пухлина сьомого ребра. Але після проведеного молекулярного дослідження ми встановили гістіоцитоз: один із різновидів злоякісних пухлин гематопоетичної системи, який може вражати весь організм, – розповів онколог Центру Михайло Адиров.

Щоб позбавитись пухлини повністю, хлопцю видалили 13 см ребра.

Випадок Романа – нетиповий. Це захворювання частіше вражає дітей віком від 3 до 5 років і дорослих.

Сам Роман розповів, що не злякався діагнозу. Медики розказали йому про усі особливості хвороби та шляхи її подолання. Каже, що найбільше переживав, якщо заборонять вступати до військового інституту. Та коли зрозумів, що після цілковитого одужання, на яке сподівається уся його родина, не матиме обмежень – заспокоївся.

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Хворобу хлопець сприймає мужньо і намагається виконувати усі лікарські призначення, аби швидше здолати недугу.

Джерело: ЗСДМЦ

Фото: ЗСДМЦ