У Броварській лікарні медики виходжують немовля, яке народилося з вагою всього 835 грамів.

Про це повідомив директор Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк. Дівчинка народилася 15 травня о 6.35 у Броварах.

За словами завідуючої Броварським пологовим відділенням Марії Островерхої, дитина народилася на 26-му тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину, позаяк для цього у породіллі були всі показання. Першу дитину жінка також народила передчасно – на 36-му тижні.

Немовля відразу під’єднали до апарату штучної вентиляції легень експерт-класу для новонароджених дітей.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Броварської БКЛ Юлія Аубекерова розповіла, що їхнє відділення функціонує в пологовому відділенні майже три роки.

За цей час вдалося виходити дітей вагою 1 кг та 900 грамів. А найменше виходжене немовля мало вагу 740 грамів. Тому медики сподіваються, що попри стабільно важкий стан дівчинки, вона житиме.

Зазначимо, протягом минулого тижня в Броварах народилося 11 дітей, а загалом від початку повномасштабної війни РФ в Україні 24 лютого – 91 дитина.

Крім того, у квітні медики Львівського клінічного перинатального центру благополучно виходили новонародженого, що з’явився на світ з екстремально низькими показниками: вагою лише 1 100 г і зростом 36 см.

Хлопчик народився на 28-му тижні вагітності. Його стан медики оцінили в 5/5 балів за шкалою Апгар.

Джерело: Трибуна-Бровари