В Броварской больнице медики выхаживают младенца, который родился с весом всего 835 граммов.

Об этом сообщил директор Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк. Девочка родилась 15 мая в 6.35 в Броварах.

По словам заведующей Броварским родильным отделением Марии Островерхой, ребенок родился на 26-й неделе беременности посредством кесарева сечения, поскольку для этого у роженицы были все показания. Первого ребенка женщина также родила преждевременно — в 36 недель.

Младенца сразу подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких эксперт-класса для новорожденных детей.

Заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Броварской БКБ Юлия Аубекерова рассказала, что их отделение функционирует в родильном отделении почти три года.

За это время удалось выходить детей весом 1 кг и 900 граммов. А самый маленький выхоженный младенец весил всего 740 граммов. Потому медики надеются, что несмотря на стабильно тяжелое состояние девочки, она будет жить.

Отметим, что в течение прошлой недели в Броварах родилось 11 детей, а всего с начала полномасштабной войны РФ в Украине 24 февраля – 91 ребенок.

Кроме того, в апреле медики Львовского клинического перинатального центра благополучно выходили новорожденного, появившегося на свет с экстремально низкими показателями: весом всего 1 100 г и ростом 36 см.

Мальчик родился на 28-й неделе беременности. Его состояние медики оценили в 5/5 баллов по шкале Апгар.

Источник: Трибуна-Бровары