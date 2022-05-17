17-летнему юноше из Самбора во Львове удалили опухоль с частью ребра.

Врачи Западного специализированного детского медицинского центра говорят, что опухоль удалось удалить полностью. Впереди еще — продолжительная химиотерапия. В общей сложности лечение продлится около года.

Несмотря на это, Роман не оставляет мечту стать военным пилотом, ведь вырос в семье военных: его родители и старший брат служат в ВСУ.

К врачам в Самборе парень обратился с болью в межреберном участке. Сначала все было похоже на межреберную невралгию. Но обезболивающие препараты и пластырь не помогали: больно было сгибаться, кашлять и смеяться. Страдания длились около месяца. А потом на компьютерной томографии обнаружили опухоль размером со спичечный коробок, который давил на межреберные нервы и вызывал боль.

– Подросток обратился к нам с первичным диагнозом – опухоль седьмого ребра. Но после проведенного молекулярного исследования мы установили гистиоцитоз: одна из разновидностей злокачественных опухолей гематопоэтической системы, которая может поражать весь организм, — рассказал онколог Центра Михаил Адиров.

Чтобы избавиться от опухоли полностью, парню удалили 13 см ребра.

Случай Романа – нетипичный. Это заболевание чаще поражает детей от 3 до 5 лет и взрослых.

Сам Роман рассказал, что не испугался диагноза. Медики рассказали ему обо всех особенностях болезни и путях ее преодоления. Говорит: больше всего переживал, что запретят поступать в военный институт. Но когда понял, что после полного выздоровления, на которое надеется вся его семья, нет ограничений — успокоился.

Читайте также: В Броварах медики выхаживают новорожденного младенца весом всего 835 граммов

Болезнь парень принимает мужественно и старается выполнять все лекарственные назначения, чтобы поскорее преодолеть недуг.

Источник: ЗСДМЦ

Фото: ЗСДМЦ