Медики Первого медицинского объединения Львова спасли младенца, который появился на свет раньше срока с весом всего 1 480 г. Ребенок даже не мог самостоятельно дышать.

Об этом сообщили сотрудники клиники ПМО Львова на своей странице в Facebook.

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— Андрюша родился на 33-й неделе беременности с весом всего 1480 граммов. Состояние малыша было тяжелым. Неонатологам буквально пришлось бороться за его жизнь. И им удалось, — написали медики.

По их словам, ребенок должен был родиться в конце июня. Однако во время планового УЗИ стало понятно: нужно рожать, иначе малыш не выживет. Маму Ирину срочно забрали на кесарево сечение.

Из операционной новорожденного переместили в реанимацию, где дитя провело 17 дней. Андрюша самостоятельно не дышал. Нуждался в дыхательной и медикаментозной поддержке, в частности, антибиотиками.

Далее, когда состояние мальчика удалось стабилизировать, его перевели в отделение патологии новорожденных.

Отмечается, что все это время мама была рядом. И вот сегодня с весом 2 100 г Андрюша поехал домой.

Медики убеждены: постоянное пребывание с мамой, тактильный контакт с ней еще в реанимации, ощущение ее тепла и присутствия, а еще активное участие в уходе за ребенком способствуют более быстрому выздоровлению малышей, в том числе и тех, которые появились на свет раньше срока.

Источник: ПМО Львова