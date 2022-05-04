Во Львове медики вылечили 10-летнего мальчика, у которого была нагноившаяся киста вместо левого легкого.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет. Миша из Хмельницкой области — веселый и жизнерадостный ребенок. С таким врожденным пороком мальчик прожил целых 10 лет, даже не зная об этом.

— Миша рос как все дети, мог болеть и кашлять, но ни разу нас не направляли на рентген, — говорит маме мальчика Юлия.

По ее словам, только в последнее время его состояние начало ухудшаться – резко повысилась температура, появилась одышка, кашель, снизился аппетит, наросла общая слабость, поэтому мы начали бить тревогу и приехали во львовский Охматдет.

Специалисты диагностировали у ребенка нагноившуюся кисту левого легкого больших размеров со смещением средостения вправо.

— Диагноз нас очень впечатлил. То, что можно было диагностировать сразу после рождения сына, мы обнаружили через 10 лет, — добавила Юлия.

Врач-хирург Олег Ленив рассказал, что киста была настолько большой, что занимала всю левую половину грудной клетки, что с годами спровоцировало существенное смещение сердца ребенка в правую сторону.

— Мы обследовали ребенка и приняли решение об оперативном вмешательстве по удалению кисты. Конечно же такого вида оперативные вмешательства высокой степени риска, но работа в течение трех часов наших хирургов прошла успешно, послеоперационный период прошел без осложнений, — отметил врач.

Медикам удалось восстановить функцию левого легкого, сердце заняло свое естественное положение. Мишу уже выписали из больницы и со временем он сможет вести привычную для него активную жизнь.

Кроме того, специалисты отмечают, что необходимо проводить скрининг новорожденных до года, а ведь зачастую это действительно важно для спасения и сохранения их будущего.