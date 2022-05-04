У Львові медики вилікували 10-річного хлопчика, у якого була нагноєна кіста замість лівої легені.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит. Михайлик з Хмельниччини – весела і життєрадісна дитина. З такою вродженою вадою хлопчик прожив цілих 10 років, навіть не знаючи про це.

– Михайлик ріс як всі діти, міг хворіти та кашляти, але жодного разу нас не скеровували на рентген, – каже мами хлопчика Юлія.

За її словами, лише останнім часом його стан почав погіршуватися – різко підвищилася температура, появилася задишка, кашель, знизився апетит, наросла загальна слабкість, тому ми почали бити на сполох і приїхали до львівського Охматдиту.

Спеціалісти діагностували у дитини нагноєну кісту лівої легені великих розмірів із зміщенням середостіння вправо.

– Діагноз нас дуже вразив. Те, що можна було діагностувати одразу після народження сина, ми виявили через 10 років, – додала Юлія.

Лікар-хірург Олег Ленів розповів, що кіста була настільки великою, що займала всю ліву половину грудної клітки, що з роками спровокувало суттєве зміщення серця дитини в правий бік.

– Ми обстежили дитину і ухвалили рішення про оперативне втручання з видалення кісти. Звичайно ж такого виду оперативні втручання є високого ступеня ризику, але робота протягом трьох годин наших хірургів пройшла успішно, післяопераційний період також пройшов без ускладнень, – зазначив лікар.

Медикам вдалося відновити функцію лівої легені, серце зайняло своє природнє положення. Михайлика вже виписали з лікарні і з часом він зможе вести звикле для нього активне життя.

Крім того, спеціалісти наголошують, що необхідно проводити скринінг новонароджених до року, адже часто це й справді важливо для порятунку і збереження їх майбутнього.