Суперзірка світового кіно Анджеліна Джолі в рамках свого візиту до Львова відвідала місцеву обласну дитячу клінічну лікарню Охматдит.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники клініки.

– Ще недавно не могли б повірити, що можна ось так просто підійти і розповісти голлівудській зірці про свої переживання, – написали вони.

Відзначається, що Анджеліну Джолі дуже зворушили розповіді дітей. Безпосередня і щира, уважна і смілива, як і її героїні, вона запросто підсаджувалася до дітей, слухала їхні історії, питала про мрії, робила селфі.

Співробітники Охматдиту впевнені, що візит суперзірки дуже важливий і для їхнього лікувального закладу, і для всієї України. Таким чином Джолі стала на бік добра, привернула увагу всього світу до наших дітей, до їхніх проблем, показала, що все це відбувається насправді.

– Раді, що нашим маленьким пацієнтам додалося позитивних емоцій, які, як відомо, допомагають одужувати, – пишуть медики.

За їхніми словами, у гості з Голлівуду на пам’ять про маленьких українців і лікарні відтепер буде ведмедик Охматдитик, який їй подарувала опікунська рада ЛОДКЛ Охматдит.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі є послом доброї волі Управління ООН у справах біженців. З перших днів війни вона висловлювала підтримку Україні та українцям, які були змушені через війну покинути свої домівки. Нещодавно зірка відвідала українців в одному з госпіталів Італії.

Джерело: Охматдит Львова

Фото: Paul Conroy