Суперзвезда мирового кино Анджелина Джоли в рамках своего визита во Львов посетила местную областную детскую клиническую больницу Охматдет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— Еще недавно не могли бы поверить, что можно вот так просто подойти и рассказать голливудской звезде о своих переживаниях, — написали они.

Отмечается, что Анджелину Джоли очень тронули рассказы детей. Непосредственная и искренняя, внимательная и смелая, как и ее героини, она запросто подсаживалась к детям, слушала их истории, спрашивала о мечтах, делала селфи.

Сотрудники Охматдета уверены, что визит суперзвезды очень важен и для их лечебного заведения, и для всей Украины. Таким образом Джоли стала на сторону добра, привлекла внимание всего мира к нашим детям, к их проблемам, показала, что все это происходит на самом деле.

— Рады, что нашим маленьким пациентам добавилось положительных эмоций, которые, как известно, помогают выздоравливать, — пишут медики.

По их словам, у гостьи из Голливуда в память о маленьких украинцах и больнице отныне будет мишка Охматдетик, который ей подарил попечительский совет ЛОДКБ Охматдет.

Напомним, Анджелина Джоли является послом доброй воли Управления ООН по делам беженцев. С первых дней войны она выражала поддержку Украине и украинцам, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома. Недавно звезда посещала украинцев в одном из госпиталей Италии.

Источник: Охматдет Львова

Фото: Paul Conroy