По данным международной организации Врачи без границ, в портовом городе Мариуполь, который на сегодня практически осажден войсками РФ, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

Об этом заявила координатор организации по чрезвычайным ситуациям в Украине Аня Вольц.

По ее словам, истинные масштабы человеческих страданий в осажденном городе проявятся в полной мере только в будущем.

— Я не думаю, что мы имеем представление о том, что мы там увидим. Буча, Ирпень и Гостомель — это лишь верхушка айсберга, — сказал Вольц.

Она подчеркнула, что в настоящее время практически нет способов оказать медицинскую помощь жителям закрытого города. Хотя есть волонтеры, которые провозят в город лекарства фактически контрабандой, это очень небольшое количество.

Кроме того, по словам Вольц, в Мариуполе ощущается нехватка медицинских кадров для оказания медицинской помощи населению. Проводить операции не представляется возможным.

Люди там остались сами по себе, констатировала Аня Вольц.

Источник: ZDF

Фото: ZDF