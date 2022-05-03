По данным международной организации Врачи без границ, в портовом городе Мариуполь, который на сегодня практически осажден войсками РФ, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.
Об этом заявила координатор организации по чрезвычайным ситуациям в Украине Аня Вольц.
По ее словам, истинные масштабы человеческих страданий в осажденном городе проявятся в полной мере только в будущем.
— Я не думаю, что мы имеем представление о том, что мы там увидим. Буча, Ирпень и Гостомель — это лишь верхушка айсберга, — сказал Вольц.
Она подчеркнула, что в настоящее время практически нет способов оказать медицинскую помощь жителям закрытого города. Хотя есть волонтеры, которые провозят в город лекарства фактически контрабандой, это очень небольшое количество.
Кроме того, по словам Вольц, в Мариуполе ощущается нехватка медицинских кадров для оказания медицинской помощи населению. Проводить операции не представляется возможным.
Люди там остались сами по себе, констатировала Аня Вольц.
Источник: ZDF
Фото: ZDF