Украинцы, которые по разным причинам остались на оккупированных российскими войсками территориях, оказались практически отрезанными от медицинских услуг.

Здесь закрываются заведения, наблюдается острая нехватка врачей, рашисты запрещают доставку лекарств с подконтрольных Украине регионов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Так, из инфекционного отделения Старобельска (Луганская область) вывезено все оборудование, которое было предоставлено с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины.

Среди вывезенного оборудования – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска (Харьковская область) больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу.

Помещения, которые использовались для лечения от инфекционных болезней, заполняют ранеными русскими. Медицинский персонал заставляют работать на оккупантов. При этом всех медиков проверяют на полиграфе. Тех, кто не прошел процедуру, принудительно отправляют на передовую.

В помещении Пологовской центральной районной больницы (Запорожская область) обустроен склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению.

Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани вынужденно обслуживают потребности ВС РФ. Медицинскому персоналу запрещена эвакуация на подконтрольную Украине территорию.

Все без исключения больницы Балаклеи (Харьковская область) заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно выводится на работу. Украинские граждане остаются без медицинской помощи.

Источник: ГУР Минобороны