Українці, які з різних причин залишилися на окупованих російськими військами територіях, виявилися практично відрізаними від медичних послуг.

Тут закриваються заклади, спостерігається гостра нестача лікарів, рашисти забороняють доставку ліків з підконтрольних Україні регіонів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, з інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, яке було надано з 2014 року за програмами міжнародних донорів та уряду України.

Серед вивезеного обладнання – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська (Харківська область) хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили в наданні медичної допомоги і вигнали на вулицю.

Приміщення, які використовувалися для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал змушують працювати на окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову.

У приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню.

Олешківська районна лікарня і міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС РФ. Медичному персоналу заборонена евакуація на підконтрольну Україні територію.

Всі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

Джерело: ГУР Міноборони