Головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову про додаткові заходи щодо профілактики холери. Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики в прикордонних з Україною регіонах.

Йдеться про Брянську, Курську, Бєлгородську, Воронезьку, Ростовську області, а також про Краснодарський край та окупований Крим.

Росспоживнагляд наказує керівникам територіальних управлінь цієї федеральної служби:

до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговими об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також інформування населення про заходи щодо профілактики хвороби;

до 1 червня забезпечити готовність медичних закладів до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

Передбачається, що в кінці травня-початку червня керівництво РФ може вдатися до провокацій в прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши в “застосуванні біологічної зброї”.

Холера – це гостра інфекція, яку провокує бактерія Vibrio cholerae, вона потрапляє в організм людини разом із зараженими харчовими продуктами та водою.

Попри стереотипи, що вона залишилася позаду, холера все ще загрожує людям, особливо тим, які змушені жити у повній антисанітарії, без доступу до чистої води.

Джерело: Головне управління розвідки МО України