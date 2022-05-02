Від початку повномасштабного вторгнення коронавірус в Україні відійшов на другий план, утім медики нагадують, що вірус нікуди не зник.

Нині у лікарнях більше півтори тисячі хворих, за останній тиждень щодня виявляли по пів тисячі та більше нових випадків. Тому щеплення не варто відкладати на потім.

За словами лікарів, за квітень темпи вакцинації вкрай низькі.

– Люди продовжують знаходитися в тісному контакті між собою, зараз вже немає маскового режиму, ми не можемо його дотримуватися. Ризик того, що буде нова хвиля респіраторних захворювань, збільшується, – каже сімейний лікар Марина Краснікова.

Нині від Covid-19 повністю вакциновані лише третина українців, бустерну дозу отримали менше 2%. Для колективного імунітету цього недостатньо, у разі нової хвилі медична система, переорінтована на війну, буде перевантажена. Попри бойові дії ревакцинуються військові, тож цивільні не мають відставати.

– Коли в амбулаторії в населеному пункті, де я перебуваю, перші тижні надходили пацієнти досить таки важкі з Covid-19, постало питання, наскільки бійці, серед яких я, вакциновані. Боєць має бути вакцинованим, щоб захищати ефективно, – зазначив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Зараз працюють не всі пункти масової вакцинації, залежно від області. Утім, щепитися можна у будь-якій поліклініці, навіть якщо тимчасово переїхали в інше місто. Декларацію з новим сімейним лікарем для цього укладати не потрібно. Щепити можна дітей старше 12 років. Вакцин проти Covid-19 в Україні достатньо.

За словами керівника відділу імунізації Центру громадського здоров’я Олександра Заїки, відомості про щеплення потрапляють в електронну систему, Covid-сертифікат генерується. Отримане за межами країни щеплення від коронавірусу також потрапляє до електронної системи охорони здоров’я і буде рахуватися за завершений комплекс.

Лікарі також наголошують, що послаблення карантинних обмежень у світі не є приводом для ігнорування вакцинації. Так, українці можуть отримати безкоштовне щеплення у будь-якій країні.

Наприклад, переселенка у Німеччині Катерина змогла зробити щеплення препаратом Moderna. Для цього їй знадобився лише паспорт.

– Ми пішли просто в торговий центр, вони тут зроблені так само, як в Україні центри вакцинації, просто прийшла з паспортом, поспілкувалася з лікарем. Щодо дітей не так все просто відбувається, потрібно робити запис до лікаря, – розповіла вона.

Сертифікати про вакцинацію в Дії відображатимуться довше – майже півтора року. Для того, щоб за кордоном українці могли підтвердити, коли робили щеплення. Варто звернути увагу на те, що це не продовження дії сертифіката. Третю дозу, як і раніше, потрібно робити через 9 місяців після першої. Крім цього, лікарі радять зробити і важливі планові щеплення.

Краснікова стверджує, що раз на 10 років потрібно робити щеплення проти дифтерії та правцю, особливо у воєнний час, коли збільшені ризики інфікування через поранення. Також надважливо вчасно вакцинувати дітей відповідно до календаря щеплень.