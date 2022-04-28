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В Україні смертність від Covid-19 за місяць впала у чотири рази – НАН

28 Квітня 2022, 14:47
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Протягом минулого місяця смертність від коронавірусу в Україні впала більш ніж у чотири рази. Але вторгнення Росії ускладнює аналіз епідемічної ситуації.

Про це йдеться в огляді розвитку епідемії Covid-19 в Україні, який опублікувала Національна академія наук.

Згідно з наявними даними, епідемічна ситуація в Україні поліпшувалася протягом останніх тижнів. В середньому за останні сім днів фіксувалося по 10 летальних випадків на добу, що є мінімальним значенням з кінця квітня 2020 року.

– Хоча цифри статистики можуть бути дещо занижені через очевидні труднощі, але, для прикладу, у Польщі (з якою в України завжди була схожа ситуація) така ж тенденція і подібні числові показники. Є підстави вважати, що позитивна тенденція продовжиться наступними тижнями, – зазначили у НАН.

Водночас інформація про летальні випадки під час коронавірусу продовжує надходити з таких областей, як Донецька, Луганська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Найменше даних з Луганської області, більша частина якої зараз зайнята або знищена російськими військами.

У НАН додали, що кількість смертей з усіх причин у січні загалом по країні була близькою до демографічних очікувань без впливу Covid-19, але ситуація у регіонах була неоднорідною. Піковий період захворюваності був у лютому, але дані про загальну смертність на цей період поки відсутні.

За офіційною статистикою, станом на 26 квітня 2022 року середнє число нових заражень Covid-19 становить 765 на день.

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Джерело: НАН України 

Теги
Війна в Україні, Коронавірус Covid-19
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