В течение прошлого месяца смертность от коронавируса в Украине упала более чем в четыре раза. Но вторжение России затрудняет анализ эпидемической ситуации.

Об этом говорится в обзоре развития эпидемии Covid-19 в Украине, который опубликовала Национальная академия наук.

Согласно имеющимся данным, эпидемическая ситуация в Украине улучшалась в течение последних недель. В среднем за последние семь дней фиксировалось по 10 летальных исходов в сутки, что является минимальным значением с конца апреля 2020 года.

— Хотя цифры статистики могут быть несколько занижены из-за очевидных трудностей, но, например, в Польше (с которой у Украины всегда была похожая ситуация) такая же тенденция и подобные числовые показатели. Есть основания полагать, что положительная тенденция продолжится следующими неделями, — отметили в НАН.

В то же время информация о летальных случаях во время коронавируса продолжает поступать из таких областей, как Донецкая, Луганская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Меньше всего данных из Луганской области, большая часть которой сейчас занята или уничтожена российскими войсками.

В НАН добавили, что количество смертей по всем причинам в январе в целом по стране было близким к демографическим ожиданиям без влияния Covid-19, но ситуация в регионах была неоднородной. Пиковый период заболеваемости был в феврале, но данные об общей смертности на этот период пока отсутствуют.

По официальной статистике, по состоянию на 26 апреля 2022 года среднее число новых заражений Covid-19 составляет 765 в день.

Источник: НАН Украины