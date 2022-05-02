С начала полномасштабного вторжения коронавирус в Украине отошел на второй план, впрочем, медики напоминают, что вирус никуда не исчез.

Сейчас в больницах более полутора тысяч больных, за последнюю неделю ежедневно выявляли по полтысячи и более новых случаев. Поэтому прививку не стоит откладывать на потом.

По словам врачей, за апрель темпы вакцинации крайне низкие.

— Люди продолжают находиться в тесном контакте между собой, сейчас уже нет масочного режима, мы не можем его соблюдать. Риск того, что будет новая волна респираторных заболеваний, увеличивается, — говорит семейный врач Марина Красникова.

Сейчас от Covid-19 полностью вакцинированы лишь треть украинцев, бустерную дозу получили менее 2%. Для коллективного иммунитета этого недостаточно, в случае новой волны медицинская система, переориентированная на войну, будет перегружена. Несмотря на боевые действия ревакцинируются военные, поэтому гражданские не должны отставать.

— Когда в амбулатории в населенном пункте, где я нахожусь, первые недели поступали пациенты достаточно тяжелые с Covid-19, возник вопрос, насколько бойцы, среди которых я, вакцинированы. Боец должен быть вакцинирован, чтобы защищать эффективно, — отметил иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Сейчас работают не все пункты массовой вакцинации, в зависимости от области. Впрочем, привиться можно в любой поликлинике, даже если временно переехали в другой город. Декларацию с новым семейным врачом для этого заключать не нужно. Прививать можно детей старше 12 лет. Вакцин против Covid-19 в Украине достаточно.

По словам руководителя отдела иммунизации Центра общественного здоровья Александра Заики, сведения о прививках попадают в электронную систему, Covid-сертификат генерируется. Полученная за пределами страны прививка от коронавируса также попадает в электронную систему здравоохранения и будет считаться за завершенный комплекс.

Врачи также отмечают, что ослабление карантинных ограничений в мире не является поводом для игнорирования вакцинации. Так, украинцы могут получить бесплатную прививку в любой стране.

Например, переселенка в Германии Екатерина смогла сделать прививку препаратом Moderna. Для этого ей понадобился только паспорт.

— Мы просто пошли в торговый центр, они здесь сделаны так же, как в Украине центры вакцинации, просто пришла с паспортом, пообщалась с врачом. В отношении детей не так все просто происходит, нужно делать запись к врачу, — рассказала она.

Сертификаты о вакцинации в Дії будут отображаться дольше — почти полтора года. Для того, чтобы за границей украинцы могли подтвердить, когда делали прививки. Стоит обратить внимание на то, что это не продление действия сертификата. Третью дозу, как и раньше, нужно делать через 9 месяцев после первой. Кроме этого, врачи советуют сделать и важные плановые прививки.

Красникова утверждает, что раз в 10 лет нужно делать прививки против дифтерии и столбняка, особенно в военное время, когда увеличены риски инфицирования из-за ранения. Также важно вовремя вакцинировать детей в соответствии с календарем прививок.