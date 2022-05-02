Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры. Особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам.
Речь идет о Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также о Краснодарском крае и оккупированном Крыме.
Роспотребнадзор предписывает руководителям территориальных управлений этой федеральной службы:
- до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами массового скопления людей, а также информирование населения о мерах по профилактике болезни;
- до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.
Предполагается, что в конце мая-начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются переложить на Украину, обвинив в “применении биологического оружия”.
Холера — это острая инфекция, которую провоцирует бактерия Vibrio cholerae, она попадает в организм человека вместе с зараженными пищевыми продуктами и водой.
Несмотря на стереотипы, что она осталась позади, холера все еще грозит людям, особенно тем, которые вынуждены проживать в полной антисанитарии, без доступа к чистой воде.
Источник: Главное управление разведки МО Украины