В условиях войны риск заболеть одной из опасных болезней увеличивается, как и актуальность рутинной вакцинации. Поэтому городские власти советуют киевлянам пройти вакцинацию от столбняка и дифтерии в соответствии с календарем вакцинации.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Все взрослые должны делать прививки против столбняка и дифтерии в соответствии с календарем вакцинации: один раз в 10 лет, начиная с 16 лет.

— Сейчас риск получить травму значительно увеличивается, растет и угроза столбняка, — подчеркнул Николай Поворозник.

Он напомнил, что столбняк передается при попадании в рану загрязненной почвы из-за травмирования острыми предметами или обломками древесины.

Возможность заболеть дифтерией в условиях скопления и перемещения большого количества людей также увеличивается.

Поэтому не медлите, посоветуйтесь со своим семейным врачом и сделайте прививки против столбняка и дифтерии. Во всех коммунальных заведениях вакцина в наличии и бесплатная. Позаботьтесь о своем здоровье и своих родных, призвал первый заместитель главы КГГА.