В умовах війни ризик захворіти однією з небезпечних хвороб збільшується, як і актуальність рутинної вакцинації. Тому міська влада радить киянам пройти вакцинацію від правця та дифтерії відповідно до календаря вакцинації.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Всі дорослі повинні робити щеплення проти правця і дифтерії відповідно до календаря вакцинації: один раз в 10 років, починаючи з 16 років.

– Зараз ризик отримати травму значно збільшується, зростає і загроза правця, – підкреслив Микола Поворозник.

Він нагадав, що правець передається при попаданні в рану забрудненого грунту через травмування гострими предметами або уламками деревини.

Можливість захворіти на дифтерію в умовах скупчення і переміщення великої кількості людей також збільшується.

Тому не зволікайте, порадьтеся зі своїм сімейним лікарем і зробіть щеплення проти правця і дифтерії. У всіх комунальних закладах вакцина в наявності і безкоштовна. Подбайте про своє здоров’я і своїх рідних, закликав перший заступник голови КМДА.