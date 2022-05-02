Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Вакцина є, і вона безкоштовна: влада Києва закликала щепитися від правця і дифтерії

2 Травня 2022, 12:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
щеплення
Джерело: Depositphotos

В умовах війни ризик захворіти однією з небезпечних хвороб збільшується, як і актуальність рутинної вакцинації. Тому міська влада радить киянам пройти вакцинацію від правця та дифтерії відповідно до календаря вакцинації.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Всі дорослі повинні робити щеплення проти правця і дифтерії відповідно до календаря вакцинації: один раз в 10 років, починаючи з 16 років.

Читайте також:
Вакцина є, і вона безкоштовна: влада Києва закликала щепитися від правця і дифтеріїЧерез подряпину: в Україні вперше у 2021 році діагностували правець у дитини

– Зараз ризик отримати травму значно збільшується, зростає і загроза правця, – підкреслив Микола Поворозник.

Він нагадав, що правець передається при попаданні в рану забрудненого грунту через травмування гострими предметами або уламками деревини.

Можливість захворіти на дифтерію в умовах скупчення і переміщення великої кількості людей також збільшується.

Тому не зволікайте, порадьтеся зі своїм сімейним лікарем і зробіть щеплення проти правця і дифтерії. У всіх комунальних закладах вакцина в наявності і безкоштовна. Подбайте про своє здоров’я і своїх рідних, закликав перший заступник голови КМДА.

Джерело
КМДА
Теги
Війна в Україні, Дифтерія, КМДА, Правець, Щеплення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь