Холера: как передается, симптомы и профилактика

Холера — это острая инфекция, которую провоцирует бактерия Vibrio cholerae, она попадает в организм человека вместе с зараженными пищевыми продуктами и водой.

Несмотря на стереотипы, что она осталась позади, холера все еще грозит людям, особенно тем, которые вынуждены проживать в полной антисанитарии, без доступа к чистой воде.

Передача холеры

Она связана с отсутствием доступа к чистой воде и средствам санитарии.

Симптомы холеры

Холера — очень заразная болезнь. При этом между попаданием в организм бактерии и появлением симптомов у заболевшего проходит от 12 часов до пяти дней.

Человек страдает от тяжелой острой водянистой диареи с сильным обезвоживанием.

Если больного не лечить, это может привести к летальному исходу.

Профилактика холеры

Чтобы избегать вспышек холеры, нужно чтобы работал эпиднадзор. Кроме того, нужны мероприятия по улучшению водоснабжения, санитарии и гигиены, мобилизация общественности, лечение и применение оральных вакцин против холеры.

Из-за войны в Украине холера грозит и отдельным городам. К слову, сейчас говорят, что она может вспыхнуть в Мариуполе, где люди вынуждены жить в жуткой антисанитарии.

Источник: ВОЗ