Решение обратиться за психологической поддержкой часто дается непросто. Но когда оно принято, человек ищет не просто собеседника, а специалиста, который поможет пройти кризис, справиться с тревогой или лучше понять себя. Именно для этого и предназначен HoldYou — сервис онлайн-консультаций с психологом.

Качественная онлайн-терапия строится не только на методиках, но и на доверии и профессиональной этике. Даже лучшая онлайн-платформа не гарантирует результата, если специалист не имеет надлежащей подготовки. Неудачный опыт вызывает разочарование, приводит к потере доверия и нежеланию повторно обращаться за помощью.

Чтобы этого не произошло, стоит перед записью узнать больше о специалисте, его профессиональном пути и подходе к работе. Это не проявление недоверия, а ответственное отношение к собственному психическому здоровью.

Как проверить квалификацию

Первое, на что стоит обратить внимание, — образование психолога. Специалист открыто говорит о своем обучении и специализации. Основой является диплом профильного образования, но этого недостаточно для глубокой терапевтической практики.

Важное значение имеют сертификаты психолога, подтверждающие обучение конкретным методам: когнитивно-поведенческой терапии, гештальт-подходу или другим направлениям. Хороший специалист постоянно совершенствует свои навыки.

Также обращайте внимание на опыт практики психолога. Количество лет работы не является единственным критерием, однако опыт работы с определенными запросами — тревожными состояниями, кризисами или отношениями — имеет значение. Если специалист старается избегать подобных вопросов, это повод насторожиться.

Безопасная онлайн-консультация

Профессиональная онлайн-консультация имеет четкие правила и понятные границы. Перед первой встречей специалист обычно рассказывает о формате работы, продолжительности сессий, условиях отмены и принципах конфиденциальности. Именно так формируется безопасная атмосфера для эффективного сотрудничества.

Важно, чтобы онлайн-терапия основывалась на этическом кодексе психологов. Специалист не должен:

осуждать;

манипулировать;

навязывать готовые решения.

Его задача — помочь человеку исследовать собственные переживания, а не диктовать, как правильно жить. Специалист имеет план терапии и всегда внимательно выслушивает клиента. И он никогда не нарушает личные границы.

Красные флаги, которые нельзя игнорировать

Существуют признаки профессионализма, но есть и сигналы опасности. Если специалист гарантирует быстрое решение всех проблем, обещает “исцеление за один сеанс” или дает категоричные советы вместо терапии, стоит быть осторожным. Мгновенного эффекта не бывает, хотя отсутствие изменений после длительного сотрудничества — тоже признак того, что вам попался неквалифицированный психолог.

Фамильярность, давление, обесценивание переживаний или эмоциональное насилие со стороны психолога недопустимы. Профессионал не заставляет оставаться в терапии и не вызывает чувства вины за желание завершить работу. Взаимодействие с таким специалистом может быть небезопасным.

Хороший психолог не обещает чудес — он помогает человеку двигаться к внутренним изменениям в собственном темпе, а безопасная онлайн-терапия становится пространством поддержки и развития.