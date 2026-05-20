Интимная жизнь после травм: в Украине запустили образовательный сериал о сексуальной реабилитации

Реабилитация людей, которые получили травмы в результате войны, стала частью новой реальности украинского общества. В то же время, несмотря на видимость таких этапов, как протезирование и физическая реабилитация, сфера интимной жизни часто остается без внимания, хотя она является важной составляющей возвращения к полноценной жизни, близости и принятию собственного тела.

RECOVERY запускает образовательный сериал о сексуальной реабилитации

Программа RECOVERY. Сексуальная жизнь вместе с национальной платформой Дія.Освіта и при поддержке Международного фонда Відродження представили бесплатный образовательный сериал RECOVERY. Сексуальная жизнь: реабилитация после травмы или ранения, посвященная восстановлению интимной жизни военных и ветеранов после травм.

Программа реализуется в рамках проекта RECOVERY — национальной сети реабилитационных центров для раненых военных, основанной Виктором и Еленой Пинчуками.

Сериал создан для специалистов первого контакта – физических терапевтов, врачей физической реабилитационной медицины, эрготерапевтов, психологов, психотерапевтов, медицинских сестер, социальных работников, а также для самих военных и ветеранов. Он призван предоставить базовые знания о сексуальной реабилитации и научить корректно коммуницировать и поддерживать пациентов после травм.

– Проблемы секса и отношений, с которыми могут сталкиваться раненые ветераны, – тема, не всегда простая для обсуждения. Но правильно говорить об этом с ними необходимо, ведь сексуальное восстановление – важный шаг к их возвращению. Мы создали этот онлайн-курс именно для того, чтобы специалистам было легче начинать этот чувствительный разговор так, чтобы он был комфортным для ветеранов и давал лучший результат, — говорит основательница проекта RECOVERY Елена Пинчук.

Со своей стороны CEO Дія.Освіта, CDTO Campus, менеджер совместных проектов Министерства цифровой трансформации и Фонда Восточная Европа Руслана Коренчук отмечает:

— За 6 лет работы проекта Дія. Освіта мы убедились: украинцы готовы учиться сложным и чувствительным темам, если знания даны качественно и с уважением. 5,5 млн сертификатов, полученных за обучение в 30+ темах – от кибергигиены и ИИ до смены профессий и безбарьерности, – подтверждают, что запрос украинцев углубляется: от базовых цифровых навыков до знаний, которые помогают жить и восстанавливаться в условиях войны. Образовательный сериал о сексуальной реабилитации после травм – это новый уровень разговора между государством, экспертами и обществом.

Сериал разработан на основе обучающей программы RECOVERY. Сексуальная жизнь, которая третий год проводится для специалистов в Украине и объединяет международных и украинских экспертов в сфере сексуального здоровья, психологии и реабилитации.

Среди экспертов сериала:

Кэтрин Элис (США) — доктор, профессиональная терапевтка и сертифицированная консультант по сексуальности,

Борис Ворник (Украина) — доктор медицинских наук, профессор кафедры сексологии и медицинской психологии, ведущий сексолог Украины,

Святослава Федорец (Украина) — сексология ветеранов и людей с инвалидностью,

Юлия Ярошенко (Украина) — сексологиня, основательница образовательных инициатив в сфере сексуальной культуры.

Сериал состоит из 12 коротких образовательных серий в формате эдьютейнмента (до 15 минут каждая) и охватывает ключевые темы:

что такое сексуальная реабилитация и почему она важна в процессе восстановления после травм;

почему важно говорить с пациентами о сексуальности и как делать это корректно;

как определить запрос или проблему, связанную с сексуальным здоровьем;

какие базовые рекомендации можно предоставить человеку после травмы;

что такое сексуальная “норма” и как работать с собственными предубеждениями;

какие существуют практические инструменты поддержки, в том числе адаптивные девайсы после травмы;

когда и к какому специалисту следует направлять пациента.

После прохождения специалисты смогут более уверенно работать с этой темой, а сам образовательный продукт призван уменьшить стигму и интегрировать сексуальное здоровье в систему реабилитации.

Сериал доступен бесплатно на платформе Дія. Освіта, проходить его можно в удобном темпе без специализированной предварительной подготовки.

Справка

RECOVERY. Сексуальная жизнь — это обучающая программа для специалистов, которые работают с ранеными украинскими военными, чтобы помочь им восстановить их сексуальную и личную жизнь. Это программа национальной сети реабилитационных центров RECOVERY, которую Виктор и Елена Пинчуки учредили для помощи Силам безопасности и обороны Украины.

Проект образовательного сериала реализован при поддержке Международного фонда Відродження.

Международный фонд Відродження — один из крупнейших благотворительных фондов в Украине, который с 1990 года помогает развивать в стране открытое общество на основе демократических ценностей. За время своей деятельности Фонд поддержал около 20 тысяч проектов на сумму более 350 миллионов долларов США.

Фото: Пресс-служба Recovery