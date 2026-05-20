Реабілітація людей, які зазнали травм унаслідок війни, стала частиною нової реальності українського суспільства.

Водночас попри видимість таких етапів, як протезування та фізична реабілітація, сфера інтимного життя часто залишається поза увагою, хоча вона є важливою складовою повернення до повноцінного життя, близькості й прийняття власного тіла.

RECOVERY запускає освітній серіал про сексуальну реабілітацію

Програма RECOVERY. Сексуальне життя разом із національною платформою Дія.Освіта й за підтримки Міжнародного фонду Відродження представили безкоштовний освітній серіал RECOVERY. Сексуальне життя: реабілітація після травми або поранення, присвячений відновленню інтимного життя військових та ветеранів після травм.

Програма реалізується в межах проєкту RECOVERY — національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками.

Серіал створено для фахівців першого контакту — фізичних терапевтів, лікарів фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, психологів, психотерапевтів, медичних сестер, соціальних працівників, а також для самих військових і ветеранів. Він покликаний надати базові знання про сексуальну реабілітацію та навчити коректно комунікувати й підтримувати пацієнтів після травм.

— Проблеми інтиму та стосунків, з якими можуть стикатися поранені ветерани, — тема, не завжди проста для обговорення. Але правильно говорити про це з ними необхідно, адже інтимне відновлення — важливий крок до їхнього повернення. Ми створили цей онлайн-курс саме для того, щоб фахівцям було легше розпочинати цю чутливу розмову так, аби вона була комфортною для ветеранів і давала кращий результат, — говорить засновниця проєкту RECOVERY Олена Пінчук.

Зі свого боку CEO Дія.Освіта, CDTO Campus, менеджерка спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації та Фонду Східна Європа Руслана Коренчук зазначає:

— За шість років роботи проєкту Дія.Освіта ми переконалися: українці готові вчитися складних і чутливих тем, якщо знання подано якісно і з повагою. 5,5 млн сертифікатів, отриманих за навчання в 30+ темах — від кібергігієни та ШІ до зміни професій і безбар’єрності, — підтверджують, що запит українців поглиблюється: від базових цифрових навичок до знань, які допомагають жити й відновлюватися в умовах війни. Освітній серіал про інтимну реабілітацію після травм — це новий рівень розмови між державою, експертами та суспільством.

Серіал розроблено на основі навчальної програми RECOVERY. Сексуальне життя, яка вже третій рік проводиться для спеціалістів в Україні й об’єднує міжнародних і українських експертів у сфері сексуального здоров’я, психології та реабілітації.

Серед експертів серіалу:

Кетрін Еліс (США) — докторка, професійна терапевтка й сертифікована консультантка із сексуальності;

Борис Ворнік (Україна) — доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології, провідний сексолог України;

Святослава Федорець (Україна) — сексологиня, яка спеціалізується на сексуальній реабілітації військових, ветеранів і людей з інвалідністю;

Юлія Ярошенко (Україна) — сексологиня, засновниця освітніх ініціатив у сфері сексуальної культури.

​​Серіал складається з 12 коротких освітніх серій у форматі едьютейнменту (до 15 хвилин кожна) і охоплює ключові теми:

що таке інтимна реабілітація та чому вона важлива в процесі відновлення після травм;

чому важливо говорити з пацієнтами про сексуальність і як робити це коректно;

як визначити запит або проблему, пов’язану із інтимним здоров’ям;

які базові рекомендації можна надати людині після травми;

що таке сексуальна “норма” та як працювати з власними упередженнями;

які існують практичні інструменти підтримки, зокрема адаптивні девайси після травми;

коли й до якого фахівця варто скеровувати пацієнта.

Після проходження фахівці зможуть упевненіше працювати із цією темою, а сам освітній продукт покликаний зменшити стигму й інтегрувати сексуальне здоров’я в систему реабілітації.

Серіал доступний безкоштовно на платформі Дія.Освіта, проходити його можна в зручному темпі без спеціалізованої попередньої підготовки.

Довідка

RECOVERY. Сексуальне життя — це навчальна програма для спеціалістів, що працюють із пораненими українськими військовими, щоб допомогти їм відновити їхнє сексуальне й особисте життя. Це програма національної мережі реабілітаційних центрів RECOVERY, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України.

Проєкт освітнього серіалу реалізовано за підтримки Міжнародного фонду Відродження.

Міжнародний фонд Відродження — одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати у країні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тис. проєктів на суму понад $350 млн.

Фото: пресслужба Recovery