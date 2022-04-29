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Холера: як передається, симптоми та профілактика

29 Квітня 2022, 22:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Холера: як передається, симптоми та профілактика
Джерело: Depositphotos

Холера – це гостра інфекція, яку провокує бактерія Vibrio cholerae, вона потрапляє в організм людини разом із зараженими харчовими продуктами та водою.

Попри стереотипи, що вона залишилася позаду, холера все ще загрожує людям, особливо тим, які змушені жити у повній антисанітарії, без доступу до чистої води.

Передача холери

Вона пов’язана з відсутністю доступу до чистої води та засобів санітарії.

Симптоми холери

Холера – дуже заразна хвороба. Водночас між потраплянням в організм бактерії та появою симптомів у хворого проходить від 12 годин до п’яти днів.

Людина потерпає від важкої гострої рідкої діареї зі значним зневодненням.

Якщо хворого не лікувати, це може призвести до смерті.

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Профілактика холери

Щоб уникати спалахів холери, потрібно, щоб працював епіднагляд. Крім того, потрібні заходи щодо покращення водопостачання, санітарії та гігієни, мобілізація громадськості, лікування та застосування оральних вакцин проти холери.

Через війну в Україні холера загрожує і окремим містам. До речі, зараз кажуть, що вона може спалахнути у Маріуполі, де люди змушені жити у страшній антисанітарії.

Джерело: ВООЗ

Теги
ВООЗ, холера
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