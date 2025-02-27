Що таке гикавка, з яких причин вона виникає і як від неї швидко позбутися. Про все це Фактам ICTV розповіла сімейна лікарка поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

– Гикавка являє собою ритмічний короткий вдих, природа якого пояснюється різким скороченням діафрагми з подальшим звуженням голосової щілини, – пояснює терапевт загальної практики.

За її словами, запобігти появі гикавки практично неможливо: вона з’являється несподівано через низку причин і так само несподівано проходить.

Чому ми гикаємо

Є наукова версія, що гикавка – це не що інше, як нагадування природи про те, що колись у наших дуже далеких предків були зябра, за допомогою яких вони дихали. Мовляв, про це свідчить атавізм у вигляді мимовільного і різкого скорочення м’язів, які використовуються для вдиху.

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Також існує гіпотеза, що гикавка походить від вродженого інстинкту смоктання молока матері.

Іноді гикавка є ознакою нервового тику, який провокує діафрагмальний нерв, що змушує різко скорочуватися діафрагмальні м’язи. Виникає свого роду спазм, контролювати який людина не в змозі.

Є припущення з приводу виникнення гикавки і у психологів, які схильні розцінювати її як наслідок сильного страху або потужного стресу. Так людина нібито намагається неусвідомлено захиститися від негативних зовнішніх чинників.

Як зупинити гикавку

За словами Людмили Сердюк, є кілька справді ефективних способів позбутися гикавки. Але перш ніж їх застосовувати, слід заспокоїтися і, за можливості, розслабитися. І тоді на вибір можна:

натиснути двома пальцями на язик так, немов хочемо спровокувати блювання. Спазм стравоходу, що виникає під час такої маніпуляції, зніме спазм діафрагмальний;

потягнути язик назовні і вниз;

вдихнути кілька разів поспіль і затримати дихання;

повільно випити велику склянку води;

покласти в рот невеликий шматочок чогось з яскраво вираженим смаком, наприклад, шматочок лимона, або посипати язик цукром.

Іноді гикавка – серйозний симптом

Гикавка, яка здавна вважається приводом для сміху і жартів, іноді може свідчити про далеко не смішні патології. Такі, наприклад, як запалення легень, грижу харчового отвору діафрагми, онкологічні пухлини.

Нерідкі випадки, коли гикавка, що триває добу і навіть більше, доводить людину до нервового виснаження, викликаючи печію у шлунку або біль у грудній клітці. Якщо таке сталося, слід обов’язково звернутися по медичну допомогу.

Про те, що від гикавки не застраховані навіть глави держав, свідчить доволі незвичайний випадок з президентом Бразилії Жаіром Болсонару, якого довелося навіть госпіталізувати, оскільки гикавка мучила його десять днів поспіль.