З 1 жовтня 2021 року усі заклади охорони здоров’я України перейшли на оформлення електронних лікарняних, або, що теж саме, е-лікарняних. Відтепер вже не треба ходити до лікаря, щоб закрити документ про тимчасову непрацездатність. Щоб обумовити відсутність на робочому місці у зв’язку із хворобою, роботодавцю досить повідомити номер електронного лікарняного.

Як оформити е-лікарняний

Якщо після огляду лікаря виявилося, що у зв’язку зі станом здоров’я вам потрібно деякий час не виходити на роботу і побути вдома, лікар створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Згодом всі ваші листки непрацездатності ви можете переглянути в своєму особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

На що варто звернути увагу

Після того, як лікар вніс ваші дані, перевірте чи вся інформація коректна та актуальна. Від цього залежить чи прийдуть смс-повідомлення про успішно сформований електронний лікарняний. Перше смс-повідомлення ви отримаєте від електронної системи охорони здоров’я. Воно міститиме 16 значний номер МВНТ і підтвердить, що він був створений саме вам.

Як ви дізнаєтеся, що е-лікарняний оформлено

Е-лікарняний оформлено, якщо ви отримали друге смс-повідомлення від Пенсійного фонду України. Звісно, якщо перед цим ви зареєструвалися на порталі Пенсійного фонду і там зазначили саме цей спосіб комунікації. Успішність формування електронного лікарняного залежить від наявності ваших даних в Реєстрі застрахованих осіб. Їх має подати ваш роботодавець.

Якщо електронний лікарняний не був сформований, вам слід запитати у лікаря, чи надходила відповідь від Електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо буде з’ясовано, що запис не знайдено, а пацієнт є застрахованою особою, необхідно звернутися до роботодавця або на гарячу лінію Пенсійного Фонду України – 0 800 503 753.