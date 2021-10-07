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Прощавайте, старі добрі паперові: як оформити електронний лікарняний

7 Жовтня 2021, 17:31 Вікторія Яснопольська
лікарняний
Джерело: Depositphotos

З 1 жовтня 2021 року усі заклади охорони здоров’я України перейшли на оформлення  електронних лікарняних, або, що теж саме, е-лікарняних. Відтепер вже не треба ходити до лікаря, щоб закрити документ про тимчасову непрацездатність. Щоб обумовити відсутність на робочому місці у зв’язку із хворобою, роботодавцю досить повідомити номер електронного лікарняного.

Як оформити е-лікарняний

Якщо після огляду лікаря виявилося, що у зв’язку зі станом здоров’я вам потрібно деякий час не виходити на роботу і побути вдома, лікар створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Згодом всі ваші листки непрацездатності ви можете переглянути в своєму особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

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На що варто звернути увагу

Після того, як лікар вніс ваші дані, перевірте чи вся інформація коректна та актуальна. Від цього залежить чи прийдуть смс-повідомлення про успішно сформований електронний лікарняний. Перше смс-повідомлення ви отримаєте від електронної системи охорони здоров’я. Воно міститиме 16 значний номер МВНТ і підтвердить, що він був створений саме вам.

Як ви дізнаєтеся, що е-лікарняний оформлено

Е-лікарняний оформлено, якщо ви отримали друге смс-повідомлення від Пенсійного фонду України. Звісно, якщо перед цим ви зареєструвалися на порталі Пенсійного фонду і там зазначили саме цей спосіб комунікації. Успішність формування електронного лікарняного залежить від наявності ваших даних в Реєстрі застрахованих осіб. Їх має подати ваш роботодавець.

Якщо електронний лікарняний не був сформований, вам слід запитати у лікаря, чи надходила відповідь від Електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо буде з’ясовано, що запис не знайдено, а пацієнт є застрахованою особою, необхідно звернутися до роботодавця або на гарячу лінію Пенсійного Фонду України – 0 800 503 753.

Джерело
МОЗ
Теги
Пенсійний фонд , Сімейний лікар , Соцстрахування , фонд соціального страхування
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