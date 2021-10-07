Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Жовті Covid-сертифікати вже доступні у Дії на Android – як їх згенерувати

7 Жовтня 2021, 13:28 Ольга Тетеріна
паспорт
Джерело: Depositphotos

У додатку Дія для Android запрацювали жовті сертифікати вакцинації від коронавірусу. Тепер їх можна там згенерувати.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації.

– Жовті внутрішні Covid-сертифікати доступні для користувачів iOS та Android у застосунку Дія, – зазначили у міністерстві.

Документ можна отримати в день вакцинації від Covid-19 після внесення даних про отримання першої дози вакцини від коронавірусу. Сертифікат діятиме 120 днів.

Як згенерувати жовтий Covid-сертифікат:

  1. оновити додаток до останньої версії в Google Play;
  2. натиснути Послуги, Covid-сертифікати, отримати сертифікат;
  3. підписати згоду на передачу ваших даних Дія. Підпис.

Після того, як Дія знайде інформацію про вакцинацію в реєстрах, то сертифікат підтягнеться в додаток.

З 24 серпня користувачі додатку Дія на iOS можуть згенерувати жовті внутрішні Covid-сертифікати.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, яку опублікувати 14 вересня, в Україні запровадили жовті та зелені сертифікати. Жовтий – містить інформацію про перше щеплення, а зелений свідчить про повний курс вакцинації від Covid-19.

Детальніше про Covid-сертифікати в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Covid-сертифікат , Дія , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка