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Желтые Covid-сертификаты уже доступны в Дії на Android — как их сгенерировать

7 октября 2021, 13:28 Ольга Тетеріна
паспорт
Источник: Depositphotos

В приложении Дія для Android заработали желтые сертификаты вакцинации от коронавируса. Теперь их можно там сгенерировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

— Желтые внутренние Covid-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении Дія, — отметили в министерстве.

Документ можно получить в день вакцинации от Covid-19 после внесения данных о получения первой дозы вакцины от коронавируса. Сертификат будет действовать 120 дней.

Как сгенерировать желтый Covid-сертификат:

  • обновить приложение до последней версии в Google Play;
  • нажать на Услуги, Covid-сертификаты, получить сертификат;
  • подписать согласие о передаче ваших данных Дія. Подпись.

После того как Дія найдет информацию о вакцинации в реестрах, то сертификат подтянется в приложение.

С 24 августа пользователи приложения Дія на iOS могут сгенерировать желтые внутренние Covid-сертификаты.

Согласно постановлению Кабинета министров, которое опубликовали 14 сентября, в Украине ввели желтые и зеленые сертификаты. Желтый — содержит информацию о первой прививке, а зеленый свидетельствует о полном курсе вакцинации от Covid-19.

Подробнее о Covid-сертификатах в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Covid-сертифікат , Дія , Коронавірус Covid-19
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