В приложении Дія для Android заработали желтые сертификаты вакцинации от коронавируса. Теперь их можно там сгенерировать.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
— Желтые внутренние Covid-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении Дія, — отметили в министерстве.
Документ можно получить в день вакцинации от Covid-19 после внесения данных о получения первой дозы вакцины от коронавируса. Сертификат будет действовать 120 дней.
Как сгенерировать желтый Covid-сертификат:
- обновить приложение до последней версии в Google Play;
- нажать на Услуги, Covid-сертификаты, получить сертификат;
- подписать согласие о передаче ваших данных Дія. Подпись.
После того как Дія найдет информацию о вакцинации в реестрах, то сертификат подтянется в приложение.
С 24 августа пользователи приложения Дія на iOS могут сгенерировать желтые внутренние Covid-сертификаты.
Согласно постановлению Кабинета министров, которое опубликовали 14 сентября, в Украине ввели желтые и зеленые сертификаты. Желтый — содержит информацию о первой прививке, а зеленый свидетельствует о полном курсе вакцинации от Covid-19.
Подробнее о Covid-сертификатах в Украине — читайте на Фактах ICTV.