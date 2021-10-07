В приложении Дія для Android заработали желтые сертификаты вакцинации от коронавируса. Теперь их можно там сгенерировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

— Желтые внутренние Covid-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении Дія, — отметили в министерстве.

Документ можно получить в день вакцинации от Covid-19 после внесения данных о получения первой дозы вакцины от коронавируса. Сертификат будет действовать 120 дней.

Как сгенерировать желтый Covid-сертификат:

обновить приложение до последней версии в Google Play;

нажать на Услуги, Covid-сертификаты, получить сертификат;

подписать согласие о передаче ваших данных Дія. Подпись.

После того как Дія найдет информацию о вакцинации в реестрах, то сертификат подтянется в приложение.

С 24 августа пользователи приложения Дія на iOS могут сгенерировать желтые внутренние Covid-сертификаты.

Согласно постановлению Кабинета министров, которое опубликовали 14 сентября, в Украине ввели желтые и зеленые сертификаты. Желтый — содержит информацию о первой прививке, а зеленый свидетельствует о полном курсе вакцинации от Covid-19.

Подробнее о Covid-сертификатах в Украине — читайте на Фактах ICTV.