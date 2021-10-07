С 1 октября 2021 года все учреждения здравоохранения Украины перешли на оформление электронных больничных, или, что тоже самое, е-больничных. Отныне уже не надо ходить к врачу, чтобы закрыть документ о временной нетрудоспособности. Чтобы обусловить отсутствие на рабочем месте в связи с болезнью, работодателю достаточно сообщить номер электронного больничного.

Как оформить е-больничный

Если после осмотра врача оказалось, что в связи с состоянием здоровья вам нужно некоторое время не выходить на работу и побыть дома, врач создаст электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Впоследствии все ваши листки нетрудоспособности вы можете просмотреть в своем личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

На что стоит обратить внимание

После того, как врач внес ваши данные, проверьте вся ли информация корректна и актуальна. От этого зависит придут ли смс-сообщения об успешно сформированном электронном больничном. Первое смс-сообщение вы получите от электронной системы здравоохранения. Оно содержит 16 значный номер МВНТ и подтвердит, что он был создан именно вам.

Как вы узнаете, что е-больничный оформлен

Е-больничный оформлен, если вы получили второе смс-сообщение от Пенсионного фонда Украины. Конечно, если перед этим вы зарегистрировались на портале Пенсионного фонда и там отметили именно этот способ коммуникации. Успешность формирования электронного больничного зависит от наличия ваших данных в Реестре застрахованных лиц. Их должен подать ваш работодатель.

Если электронный больничный не был сформирован, вам следует спросить у врача, поступал ли ответ от электронного реестра листков нетрудоспособности. Если будет выяснено, что запись не найдена, а пациент является застрахованным лицом, необходимо обратиться к работодателю или на горячую линию Пенсионного Фонда Украины — 0 800 503 753.