За даними міжнародної організації Лікарі без кордонів, в портовому місті Маріуполь, яке на сьогодні практично обложене військами РФ, склалася катастрофічна гуманітарна ситуація.

Про це заявила координатор організації з надзвичайних ситуацій в Україні Аня Вольц.

За її словами, справжні масштаби людських страждань в обложеному місті проявляться повною мірою тільки в майбутньому.

– Я не думаю, що ми маємо уявлення про те, що ми там побачимо. Буча, Ірпінь і Гостомель – це лише верхівка айсберга, – сказав Вольц.

Вона підкреслила, що наразі практично немає способів надати медичну допомогу жителям закритого міста. Хоча є волонтери, які провозять в місто ліки фактично контрабандою, проте це дуже невелика кількість.

Крім того, за словами Вольц, в Маріуполі відчувається нестача медичних кадрів для надання медичної допомоги населенню. Проводити операції не представляється можливим.

Люди там залишилися самі по собі, констатувала Аня Вольц.

Джерело: ZDF

Фото: ZDF