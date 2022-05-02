Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях нищать медичну інфраструктуру та вивозять з лікарень сучасне обладнання.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

– Історія з лікарнями дуже показова. Є фото, де росіяни з подивом дивляться на найсучасніше обладнання, яке ми минулого року поставили у нашій лікарні. Наприклад, МРТ чи КТ провідних фірм, – зазначив він.

За словами Гайдая, медичне обладнання сучасне та дороговартісне. Росіяни його демонтують та відвозять в РФ чи на окуповані території в Луганськ, де з таким обладнанням великі проблеми.

Так, нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що окупанти пограбували інфекційне відділення Старобільська (Луганська область). Звідти вивезли все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України. Серед вивезеного – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання Covid-19.

Загалом за 1 травня міста і села Луганщини 18 разів потерпали від ворожих обстрілів. Тільки офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків. Очільник ОВА стверджує, що точну кількість втрат серед мирного населення зараз порахувати неможливо. Адже іноді деякі будинки навіть розібрати вже неможливо, бо обстріли не зупиняються.

Для того, щоб розібрати завали, рятувальникам потрібно декілька годин перебувати на одному місці, що дуже небезпечно. Гайдай каже, що зараз у жодному населеному пункті Луганської області великому скупченню людей не можна перебувати на одному місці, бо одразу будуть прильоти.