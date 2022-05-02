Российские захватчики на временно оккупированных территориях уничтожают медицинскую инфраструктуру и вывозят из больниц современное оборудование.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

— История с больницами очень показательна. Есть фото, где россияне с удивлением смотрят на самое современное оборудование, которое мы в прошлом году поставили в нашей больнице. Например, МРТ или КТ ведущих фирм, — отметил он.

По словам Гайдая, медицинское оборудование современное и дорогостоящее. Россияне его демонтируют и отвозят в РФ или на оккупированные территории в Луганск, где с таким оборудованием большие проблемы.

Так, недавно в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что оккупанты ограбили инфекционное отделение Старобельска (Луганская область). Оттуда вывезли все оборудование, которое было предоставлено с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины. Среди вывезенного — аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания Covid-19.

Всего за 1 мая города и села Луганщины 18 раз страдали от вражеских обстрелов. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов. Глава ОВА утверждает, что точное количество потерь среди мирного населения сейчас посчитать невозможно. Ведь иногда некоторые дома даже разобрать уже невозможно, потому что обстрелы не прекращаются.

Для того, чтобы разобрать завалы, спасателям нужно несколько часов находиться на одном месте, что очень опасно. Гайдай говорит, что сейчас ни в одном населенном пункте Луганской области большому скоплению людей нельзя находиться на одном месте, потому что сразу будут прилеты.