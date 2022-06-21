Медики отделения травматологии больницы Св. Луки Первого медицинского объединения Львова подарили мужчине из Славянска шанс снова ходить. Из-за физического недостатка он долго не мог выехать из-под обстрелов родного города на Донетчине.

Об этом сотрудники ПМО Львова написали на своей странице в Facebook.

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— В 2019 году Павел поскользнулся, упал и сломал ногу. В больнице Славянска констатировали: перелом настолько сложный, что требует операции и установки металлических конструкций. Однако от предложенной медицинской помощи мужчина отказался.

По словам медиков, Павел полгода лежал в гипсе, надеясь, что кости срастутся сами. Но этого не произошло. Более того, на месте перелома сформировался ложный сустав: нога потеряла сопротивляемость и начала сгибаться под разными углами.

Сообщается, что Павел потерял работу. Когда началась война, с семьей долго не смог покинуть Славянск.

Во Львов его привезли эвакуационным поездом в апреле. Даже здесь, чтобы решиться на операцию, пациенту понадобилось две недели.

— В конце концов нашим травматологам удалось избавиться от “фиктивного сустава”, выровнять ось и длину конечности, установить металлические конструкции, которые оплатили благотворители, — сообщают в ПМО Львова.

И отмечают, что на ногу Павел не сможет встать еще три месяца. Затем его ждет долгий период реабилитации. Однако врачи обещают: через полгода пациент будет не просто ходить, а даже бегать.

Не медлите с лечением, прислушивайтесь и доверяйте врачам, ведь ваши здоровье и жизнь – бесценны, призывают медики.

Источник: ПМО Львова