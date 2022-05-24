Во Львов спецпоездом с востока транспортируют пациентов с минно-взрывными и пулевыми ранениями, чтобы в безопасности предоставить всю необходимую медицинскую помощь. Накануне во Львов из Донецкой и Днепропетровской областей доставили 20 человек.

Десятки скорых и медики приехали на железнодорожный вокзал за ранеными из восточных областей.

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Среди них и супруги из Лисичанска. Женщина с мужчиной получили ранения, когда пытались уехать из разрушенного бомбежками города. Российские военные расстреляли их машину во время эвакуации.

– Хотели уехать из Горского. Бомбардировки у нас были сильные, обстрелы, – рассказала Валентина Виникова из Лисичанска. – Мы заказали машину, чтобы уехать, а ее обстреляли и ранили меня, мужа и его сестру.

Первую медицинскую помощь супругам оказали еще в Горском, затем доставили в больницу Бахмута.

– Меня ранило в бедро, жену – в живот через спину, а сестру – в шею осколком. – рассказал Александр Виников. – А водителя зацепило. Я не знаю, восемь пуль пролетело в лобовое стекло, в лоб стреляли, а он жив остался.

Кроме Александра и Валентины во львовские больницы доставили еще 18 раненых. Все они из Днепропетровской и Донецкой областей. Самому молодому пациенту – 30 лет, а самому старшему – 89. Всех их дообследуют. У некоторых впереди еще предстоят операции и длительная реабилитация.

— Обычно основной диагноз это минно-взрывная травма, закрытая мозговая травма, осколочные ранения органов брюшной полости, травматические ампутации. Есть один пациент с ампутацией предплечья. С тех 20 – пять тяжелых. В основном, пациенты средней тяжести, – рассказал Андрей Лаврик заместитель директора по хирургической работе 1-го ТМО Львова.

За время полномасштабного вторжения в больницы города доставили уже более двух тысяч раненых из разных городов Украины.