До Львова спецпотягом зі сходу транспортують пацієнтів з мінно-вибуховими та кульовими пораненнями, аби в же в безпеці надати всю необхідну медичну допомогу. Напередодні до Львова з Донецької та Дніпропетровської областей доставили 20 людей.

Десятки швидких та медики приїхали на залізничний вокзал за пораненими зі східних областей.

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Серед них і подружжя з Лисичанська. Жінка з чоловіком отримали поранення, коли намагалися виїхати зі зруйнованого бомбардуваннями міста. Російські військові розстріляли їхню автівку під час евакуації.

– Хотіли виїхати з Гірського. Бомбардування в нас були сильні, обстріли, – розказала Валентина Вінікова з лисичанська. – Ми заказали машину поїхати, а її обстріляли і поранили мене, чоловіка і його сестру.

Першу медичну допомогу подружжю надали ще у Гірському, далі доправили до лікарні Бахмута.

– Мене поранили в стегно, жінку – в живіт через спину, а сестру – у шию осколком. – розказав Олександр Вініков. – А водія зачепило. Я не знаю, вісім пуль пролетіло в лобове скло, в лоб стріляли, а він живий остався.

Окрім Олександра та Валентини до львівських лікарень доставили ще 18 поранених. Усі вони з Дніпропетровської та Донецької областей. Наймолодшому пацієнту – 30 років, а найстаршому – 89. Всіх їх дообстежать. У деяких попереду ще будуть операції і тривала реабілітація.

– Зазвичай основний діагноз зазвичай це мінно вибухова травма, закрито-мозгова травма , осколкові поранення органів черевної порожнини, травматичні ампутації. Є один пацієнт з ампутацією передпліччя. З тих 20-ти – п’ять важких. В основному пацієнти середньої важкості, – розказав Андрій Лаврик заступник директора з хірургічної роботи 1-го ТМО Львова.

За час повномасштабного вторгнення до лікарень міста доправили вже понад дві тисячі поранених з різних міст України.