Медики лікарні Св. Луки Першого медичного об’єднання Львова виходжують сьогодні 75-річного жителя Попасної Донецької області Михайла, будинок якого миттєво охопило полум’я внаслідок попадання ворожого снаряда.

Про це співробітники лікарні написали на своїй сторінці в Facebook.

– Щоб вижити, 75-річний Михайло кілька метрів пробирався до виходу крізь полум’я. Зараз з опіками 20% тіла чоловік перебуває в нашій лікарні. Його син – у полоні.

Стало відомо, що 9 квітня окупанти нещадно почали гатити по житлових районах Попасної. Поранений син Михайла, який на момент влучення снаряда був у підвалі, допоміг батькові вибратися з охопленого полум’ям будинку.

Зараз дивляться

Наступні 20 днів вони провели в укритті школи без ліків і майже без їжі. Коли з’явилася можливість евакуюватися, син наполіг: першим повинен поїхати батько. Самого його, як потім з’ясується, вивезли в Росію й відтоді зв’язку з ним немає.

У Центрі термічної травми лікарні Св. Луки Михайло вже майже місяць. Позаду – операція. Глибокі рани чоловіки поступово загоюються. Зараз він відчуває себе набагато краще: сам ходить, добре їсть й навіть жартує.

Оптимізму батько не втрачає, бо вірить – син живий. І після одужання він його обов’язково знайде.

Джерело: 1 МО Львова