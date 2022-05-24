Медики больницы Св. Луки Первого медицинского объединения Львова выхаживают сегодня 75-летнего жителя Попасной Донецкой области Михаила, дом которого мгновенно охватило пламя в результате попадания вражеского снаряда.

Об этом сотрудники больницы написали на своей странице в Facebook.

— Чтобы выжить, 75-летний Михаил несколько метров пробирался к выходу сквозь пламя. Сейчас с ожогами 20% тела мужчина находится в нашей больнице. Его сын — в плену.

Стало известно, что 9 апреля оккупанты беспощадно начали палить по жилым районам Попасной. Раненый сын Михаила, который на момент попадания снаряда был в подвале, помог отцу выбраться из горящего дома.

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Следующие 20 дней они провели в укрытии школы без лекарств и почти без еды. Когда появилась возможность эвакуироваться, сын настоял: первым должен поехать отец. Самого его, как потом выяснится, вывезли в Россию и с тех пор связи с ним нет.

В Центре термической травмы больницы Св. Луки Михаил уже почти месяц. Позади — операция. Глубокие раны мужчины постепенно заживают. Сейчас он чувствует себя намного лучше: сам ходит, хорошо ест и даже шутит.

Оптимизма не теряет, потому что верит — сын жив. И после выздоровления он его обязательно найдет.

Источник: 1 МО Львова