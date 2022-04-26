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Прятались в подвале от обстрелов: львовские врачи спасли близняшек из Киева

26 апреля 2022, 17:13
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
львів охматдит

Почти два месяца врачи из Львова спасали близняшек из Киева – Диану и Софию. Детей эвакуировали из Киева еще в начале войны в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщили во Львовской областной детской больнице Охматдет. Младенцы родились в Киеве на 24 неделе беременности, долго находились в роддоме, а затем были переведены в киевский Охматдет.

— Как раз началась война и, когда бомбили Киев, нам приходилось спускаться в подвал. Там было много детей – кто -то чихнет, кто-то кашлянет, у кого-то температура и, если для обычных детей это ничего страшного, то для моих недоношенных девочек — это могло быть смертельно, — рассказала мама девочек Катерина.

Впоследствии мать решила срочно поездом эвакуироваться во Львов, ведь состояние младенцев ухудшалось, Диана начала задыхаться.

Во львовский Охматдет детей госпитализировали 8 марта в тяжелом состоянии: у обоих диагностировали бронхолегочную дисплазию и двустороннюю пневмонию. Их состояние здоровья существенно ухудшилось, когда во время обстрелов и бомбардировок столицы мать с детьми должна была прятаться в подвале.

Так, сначала дети находились в реанимации, а после стабилизации состояния были переведены в педиатрическое отделение.

Диане и Софии уже семь месяцев и 26 апреля их здоровыми выписали из больницы. После победы мать с дочками планирует вернуться домой.

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Источник
ЛОДКЛ Охматдит
Теги
Війна в Україні, Київ, Львов, Немовля, Охматдит
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