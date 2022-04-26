Майже два місяці лікарі зі Львову рятували близнючок з Києва – Діану та Софію. Дітей евакуювали з Києва ще на початку війни у вкрай важкому стані.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит. Немовлята народилися у Києві на 24 тижні вагітності, довго перебували у пологовому будинку, а потім були переведені у київський Охматдит.

– Якраз почалася війна і, коли бомбили Київ, нам доводилося спускатися у підвал. Там було багато дітей – хтось пчихне, хтось кашляне, у когось температура і, якщо для звичайних дітей це нічого страшного, то для моїх недоношених дівчаток – це могло бути смертельним, – розповіла мама дівчаток Катерина.

Згодом мати вирішила терміново потягом евакуюватися до Львова, адже стан немовлят погіршувався, Діана почала задихатися.

До львівського Охматдиту дітей госпіталізували 8 березня у надважкому стані: в обох діагностували бронхолегеневу дисплазію та двобічну пневмонію. Їхній стан здоров’я суттєво погіршився, коли під час обстрілів і бомбардувань столиці мати з дітьми мусила ховатися у підвалі.

Так, спочатку діти перебували у реанімації, а після стабілізації стану були переведені у педіатричне відділення.

Діані і Софії уже сім місяців і 26 квітня їх здоровими виписали з лікарні. Після перемоги мати з донечками планує повернутися додому.