С сегодняшнего дня, 1 августа, антибактериальные лекарственные средства украинцы смогут получить только предъявив электронный рецепт. За исключением тех случаев, когда пациент обращается в лечебное заведение, которое не подключено к электронной системе здравоохранения.

В этом случае врач должен выписать пациенту бумажный рецепт.

Как получить рецепт на антибиотик:

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обратиться к врачу;

после осмотра врач при необходимости выпишет электронный рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку, как принимать его;

если заведение не подключено к электронной системе здравоохранения, врач выпишет пациенту бумажный рецепт;

электронный рецепт появляется в Helsi;

пациент имеет 30 дней для приобретения антибиотика по рецепту в аптеке.

Предусмотрено, что в районах проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях аптеки смогут и дальше отпускать пациентам антибиотики без рецепта врача.

Источник: Helsi