С сегодняшнего дня, 1 августа, антибактериальные лекарственные средства украинцы смогут получить только предъявив электронный рецепт. За исключением тех случаев, когда пациент обращается в лечебное заведение, которое не подключено к электронной системе здравоохранения.
В этом случае врач должен выписать пациенту бумажный рецепт.
Как получить рецепт на антибиотик:
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- обратиться к врачу;
- после осмотра врач при необходимости выпишет электронный рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку, как принимать его;
- если заведение не подключено к электронной системе здравоохранения, врач выпишет пациенту бумажный рецепт;
- электронный рецепт появляется в Helsi;
- пациент имеет 30 дней для приобретения антибиотика по рецепту в аптеке.
Предусмотрено, что в районах проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях аптеки смогут и дальше отпускать пациентам антибиотики без рецепта врача.
Источник: Helsi