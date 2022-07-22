Верховная Рада Украины с целью усиления контроля за соблюдением порядка рецептурного отпуска лекарственных средств приняла за основу законопроект №7444, который создаст условия для введения в Украине отпуска рецептурных лекарственных средств, в том числе содержащих подконтрольные вещества (наркотические, психотропные) по электронному рецепту.

Законопроект предлагает:

дополнить часть первую статьи 78 (прим. 1) Закона Украины Основы законодательства Украины о здравоохранении новым положением о запрете медицинским работникам назначать пациентам рецептурные лекарственные средства без соответствующего выписывания на такие препараты рецептов, которые должны быть оформлены согласно установленным Минздравом правилам;

выложить в новой редакции статью 28 Закона Украины О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, что позволит в перспективе выписывать электронные рецепты на наркотические (психотропные) лекарственные средства;

выложить в новой редакции часть третью статьи 21 Закона Украины О лекарственных средствах об установлении на уровне закона прямого запрета отпуска из аптечных заведений рецептурных лекарственных средств без рецепта, по недействительному рецепту или с нарушением установленного Минздрава порядка отпуска.

Принятие законопроекта позволит ввести отпуск рецептурных лекарственных средств по электронному рецепту, усилить контроль за соблюдением порядка рецептурного отпуска лекарственных средств, а также сделает их использование более рациональным.

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Это будет предотвращать самолечение и будет способствовать улучшению состояния здоровья украинцев.