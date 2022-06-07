Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который расширяет доступ к препаратам медицинского каннабиса. Об этом на совей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Мы понимаем, что количество людей, которые будут нуждаться в такого рода медикаментозном лечении, будет только увеличиваться. И мы понимаем, что нет времени ждать, — написал министр.

Он отметил, что уже сейчас правительство подготовило законодательную почву для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

По словам Виктора Ляшко, информационные кампании против производства препаратов каннабиса сознательно отождествляют лекарства на его основе и каннабис, находящийся в незаконном обороте. Цель — нивелировать ценность каннабиса как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.

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На самом же деле препараты каннабиса не являются конкурентами наркотическим средствам, и меры регулирования их оборота совершенно разные. Медицинский каннабис содержит каннабидиол, который не имеет выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.

— Вместе с тем, мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения украинских пациентов, — сообщил Виктор Ляшко.

Он напомнил, что исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств.

Кроме этого они используются в лечении некоторых типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этих лекарств является облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим пациентам.

Источник: Виктор Ляшко