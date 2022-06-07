Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, який розширює доступ до препаратів медичного канабісу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Ми розуміємо, що кількість людей, які потребуватимуть такого роду медикаментозного лікування, буде тільки збільшуватися. І ми розуміємо, що немає часу чекати, – написав міністр.

Він зазначив, що вже зараз уряд підготував законодавчий ґрунт для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

За словами Віктора Ляшка, інформаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі і канабіс, що знаходиться в незаконному обороті. Мета – нівелювати цінність канабісу як лікарського засобу і дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях.

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Насправді ж препарати канабісу не є конкурентами наркотичним засобам, і заходи регулювання їхнього обороту абсолютно різні. Медичний каннабіс містить каннабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

– Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання в суспільстві і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування українських пацієнтів, – повідомив Віктор Ляшко.

Він нагадав, що історично препарати на основі каннабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів й судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів.

Крім цього вони використовуються в лікуванні деяких типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є полегшення болю та страждань тяжкохворим й паліативним хворим, в тому числі онкологічним пацієнтам.

Джерело: Віктор Ляшко