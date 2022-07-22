Верховна Рада України з метою посилення контролю за дотриманням порядку рецептурного відпуску лікарських засобів ухвалила за основу законопроєкт №7444, який створить умови для введення в Україні відпуску рецептурних лікарських засобів, зокрема тих, що містять підконтрольні речовини (наркотичні, психотропних), за електронним рецептом.

Законопроєкт пропонує:

доповнити частину першу статті 78 (прим. 1) Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я новим положенням щодо заборони медичним працівникам призначати пацієнтам рецептурні лікарські засоби без відповідного виписування на такі препарати рецептів, які мають бути оформлені згідно зі встановленими МОЗ правилами;

викласти в новій редакції статтю 28 Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що дозволить у перспективі виписувати електронні рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби;

викласти в новій редакції частину третю статті 21 Закону України Про лікарські засоби про встановлення на рівні закону прямої заборони відпуску з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску.

Ухвалення законопроєкту дасть змогу запровадити відпуск рецептурних лікарських засобів за електронним рецептом, посилити контроль за дотриманням порядку рецептурного відпуску лікарських засобів, а також зробить їхнє використання більш раціональним.

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Це буде запобігати самолікуванню та сприятиме покращенню стану здоров’я українців.