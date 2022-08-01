Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Нові правила набули чинності: з 1 серпня в Україні антибіотики можна купити лише за рецептом

1 Серпня 2022, 11:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
электронный рецепт
Джерело: Depositphotos

Відсьогодні, 1 серпня, антибактеріальні лікарські засоби українці зможуть отримати лише надавши електронний рецепт. За винятком тих випадків, коли пацієнт звертається до лікувального закладу, що не підключений до електронної системи охорони здоров’я.

У цьому випадку лікар повинен виписати пацієнтові паперовий рецепт.

Як отримати рецепт на антибіотик:

Зараз дивляться
  • звернутися до лікаря;
  • після огляду лікар за необхідності випише електронний рецепт на антибіотик і видасть пацієнтові інформаційну довідку, як приймати його;
  • якщо заклад не підключений до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише пацієнтові паперовий рецепт;
  • електронний рецепт з’являється у Helsi;
  • пацієнт має 30 днів на придбання антибіотика за рецептом в аптеці.
Читайте також:
аптекаНові правила відпуску ліків: які препарати будуть продавати тільки за рецептами

Передбачено, що у районах проведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях аптеки зможуть і надалі відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря.

Джерело: Helsi

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь