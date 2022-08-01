Відсьогодні, 1 серпня, антибактеріальні лікарські засоби українці зможуть отримати лише надавши електронний рецепт. За винятком тих випадків, коли пацієнт звертається до лікувального закладу, що не підключений до електронної системи охорони здоров’я.
У цьому випадку лікар повинен виписати пацієнтові паперовий рецепт.
Як отримати рецепт на антибіотик:
Зараз дивляться
- звернутися до лікаря;
- після огляду лікар за необхідності випише електронний рецепт на антибіотик і видасть пацієнтові інформаційну довідку, як приймати його;
- якщо заклад не підключений до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише пацієнтові паперовий рецепт;
- електронний рецепт з’являється у Helsi;
- пацієнт має 30 днів на придбання антибіотика за рецептом в аптеці.
Передбачено, що у районах проведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях аптеки зможуть і надалі відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря.
Джерело: Helsi