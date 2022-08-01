Відсьогодні, 1 серпня, антибактеріальні лікарські засоби українці зможуть отримати лише надавши електронний рецепт. За винятком тих випадків, коли пацієнт звертається до лікувального закладу, що не підключений до електронної системи охорони здоров’я.

У цьому випадку лікар повинен виписати пацієнтові паперовий рецепт.

Як отримати рецепт на антибіотик:

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звернутися до лікаря;

після огляду лікар за необхідності випише електронний рецепт на антибіотик і видасть пацієнтові інформаційну довідку, як приймати його;

якщо заклад не підключений до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише пацієнтові паперовий рецепт;

електронний рецепт з’являється у Helsi;

пацієнт має 30 днів на придбання антибіотика за рецептом в аптеці.

Передбачено, що у районах проведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях аптеки зможуть і надалі відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря.

Джерело: Helsi