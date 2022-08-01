Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook розповів про втрати, яких зазнала медична інфраструктура від початку війни.

– З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, напевно, не було жодного дня, коли б ворог не обстріляв медичну інфраструктуру. Прицільно, цинічно, усвідомлено, – написав Віктор Ляшко.

За його словами, країна-терорист вже пошкодила 884 об’єкти закладів охорони здоров’я, 123 – зруйнувала повністю.

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87 швидких більше ніколи не виїдуть на виклик, їх окупанти розстріляли, ще 241 авто захопили.

18 цивільних медичних працівників загинули під час виконання своїх професійних обов’язків, 56 отримали складні поранення.

– Сьогодні рф у черговий раз обстріляла Миколаїв, постраждала міська лікарня швидкої медичної допомоги, яку нещодавно відвідував і спілкувався з її героїчним колективом. На щастя, ніхто з працівників і пацієнтів не постраждав, – повідомив міністр.

Він підкреслив, що всі медики установи з першого дня війни на робочих місцях рятують життя людей.

Однак, ми впевнені в перемозі, в наших ЗСУ і медиках, здатних міцно тримати кожен свій фронт, висловив упевненість Віктор Ляшко.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко