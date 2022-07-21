Міністерство охорони здоров’я України за підтримки міжнародних партнерів розпочинає національну кампанію Дякуємо серцем, яка присвячена мужності та героїзму українських медиків.

– Сьогодні тисячі медичних працівників щодня борються за кожен удар серця – в бомбосховищах, в лікарнях, вдома. Вони демонструють професіоналізм і неймовірну мужність, продовжуючи рятувати життя, часто ризикуючи власним, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Зазначається, що кампанія буде проведена МОЗ разом з World Health Organization Ukraine за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах ініціативи ВООЗ та ЄС щодо розвитку системи охорони здоров’я в Україні.

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Повідомляється, що на ресурсах проєкту документують історії відваги медиків: як оперували без світла і води, як під кулями виїжджали на виклики, приймали пологи в бомбосховищах.

– На сайті кожен зможе поділитися своєю історією про те, як медики рятують найцінніше — життя українців, – запрошує МОЗ.

І закликає всіх бажаючих підтримати медиків, зробивши внесок на відновлення медичної системи України через фандрейзингову платформу UNITED24.

Ресурси, на яких можна дізнатися новини проєкту і поділитися своїми історіями про медиків: сайт МОЗ, Facebook, Instagram, Telegram.