Министерство здравоохранения Украины при поддержке международных партнеров начинает национальную кампанию Спасибо сердцем, которая посвящена мужеству и героизму украинских медиков.

— Сегодня тысячи медицинских работников ежедневно борются за каждый удар сердца — в бомбоубежищах, в больницах, дома. Они демонстрируют профессионализм и невероятное мужество, продолжая спасать жизни, часто рискуя собственной, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что кампания будет проведена Минздравом вместе с World Health Organization Ukraine при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Инициативы ВОЗ и ЕС по развитию системы здравоохранения в Украине.

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Сообщается, что на ресурсах проекта документируют истории отваги медиков: как оперировали без света и воды, как под пулями выезжали на вызовы, принимали роды в бомбоубежищах.

— На сайте каждый сможет поделиться своей историей о том, как медики спасают самое ценное — жизнь украинцев, — приглашает Минздрав.

И призывает всех желающих поддержать медиков, сделав вклад на восстановление медицинской системы Украины через фандрейзинговую платформу UNITED24.

Ресурсы, на которых можно узнать новости проекта и поделиться своими историями о медиках: сайт Минздрава, Facebook, Instagram, Telegram.