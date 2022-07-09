На оккупированных территориях осталось более 400 учреждений здравоохранения. Враг уже разрушил здесь 87 объектов, 84 из которых – на Донетчине, и продолжает уничтожать медицинскую инфраструктуру региона. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

По его словам, Украина продолжает перечислять этим медучреждениям средства. С начала полномасштабной войны уже перечислено более четырех млрд гривен.

– Там наши врачи, которые лечат наших украинских пациентов. И это наша принципиальная позиция – всегда поддерживать своих, где бы они ни были. Сегодня мы имеем связь с большинством медицинских учреждений, находящихся в оккупации. Каждому, с кем такая связь установлена, ежемесячно перечисляется 1/12 от объема годовой суммы контракта по Программе медицинских гарантий, – рассказал Алексей Яременко.

Замминистра добавил, что медикам, работающим на временно оккупированных территориях, начисляется украинская заработная плата в размере не менее 20 тыс. грн для врача и 13, 5 тыс. – для медицинской сестры.

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На территориях, которые находятся во временной оккупации, медики продолжают лечить пациентов даже рискуя жизнью.

В частности, только в Херсонской области с начала войны более полутысячи врачей первички внесли в электронную систему данные об обращении 107 тыс. пациентов. Также врачи выписали электронные рецепты более четырех тыс. пациентов.

Фото: Луганская ОВА